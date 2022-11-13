В центре Стамбула прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

В столице Турции в воскресенье, 13 ноября, прогремел взрыв. Уже известно о погибших и раненых, передает телеканал NTV.

В столице Турции в воскресенье, 13 ноября, прогремел взрыв. Уже известно о погибших и раненых, передает телеканал NTV. Момент попал на видео.

Взрыв произошел на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим — одном из самых популярных у туристов мест. После инцидента на место направили множество медицинских бригад. Район оцепили сотрудники сил безопасности.

По данным телеканала A Haber, более десяти человек получили ранения в результате ЧП.

Как рассказала РИА Новости очевидица, полиция перекрыла входы и выходы к улице, жителей постепенно эвакуируют, пострадавших доставляют в пункт первой помощи.

Причина произошедшего пока неизвестна.

Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о погибших и раненых.

«Сегодня, примерно в 16:20, в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности», — сообщил губернатор.