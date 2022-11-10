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В Тульской области ранее судимая рязанка обокрала таксиста
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Рязанка признала вину. Ее поместили под домашний арест.

В Тульской области ранее судимая рязанка обокрала таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

В полицию обратился 59-летний житель поселка Михалково, который работает таксистом, и рассказал, что с его банковской карты исчезли 10 тысяч рублей. Оперативники установили, что их украла ранее судимая 27-летняя жительница Рязани.

Выяснилось, что таксист накануне подвозил девушку. Она попросила у него телефон, чтобы позвонить подруге, потому что ее телефон разрядился. В это время женщина перевела через мобильный банк деньги знакомой, а потом ей перезвонила и попросила перевести их себе, сказав, что ошиблась.

Женщину задержали, деньги она успела потратить.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Рязанка признала вину. Ее поместили под домашний арест.