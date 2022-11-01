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Сотрудники Росгвардии помогли получившей травму 73-летней рязанке
Росгвардейцы получили сигнал «тревога» из охраняемого дома в деревне Шопино Клепиковского района.

Сотрудники Росгвардии помогли получившей травму 73-летней рязанке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Ночью в Клепиковском районе росгвардейцы получили сигнал «тревога» из охраняемого дома в деревне Шопино.

Прибыв на место, оперативники увидели женщину, которая лежала на полу и не могла объяснить, что произошло. Росгвардейцы вызвали полицию, скорую помощь и оказали пострадавшей первую помощь.

Позже выяснилось, что 73-летняя хозяйка дома упала и получила травму. Ее доставили в больницу.