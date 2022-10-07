Рязанцев предупредили об изменениях в расписании пригородных поездов

Расписание изменится со второй декады октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами на Московской и Куйбышевской железных дорогах.

В Рязани изменится расписание пригородных поездов. Об этом в пятницу, 7 октября, предупредила пресс-служба РЖД.

Расписание изменится со второй декады октября. Это связано с ремонтно-путевыми работами на Московской и Куйбышевской железных дорогах.

Так, с 11 по 20 октября с 7:30 до 11:30 железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы на перегоне Листвянка-Лесок Московской железной дороги в Рязанской области. В этот период движение поездов будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме, поезда будут поочередно пропускать в обе стороны.

В указанные дни у пригородных поездов №№ 6004 Рыбное — Рязань-1, 6010 Голутвин — Рязань-1, 6022 Рязань-1 — Гавердово, 6032 Рязань-1 — Перевлес, 6371 Перевлес — Ясаково, 6041 Сасово — Рязань-1, 6255/6256 Рязань-1 — Узуново изменится время отправления и прибытия.

Также изменения коснутся электричек, курсирующих в Рязанской и Московской областях.

Рязанцев попросили с пониманием отнестись к работам и заранее планировать свои поездки.