В Кораблинском районе «Тойота» вылетела в кювет, погиб человек

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Кораблинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом во вторник, 4 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в понедельник, 3 октября, примерно в 22.37 на 95-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». Там 20-летний тамбовчанин на автомобиле Toyota Camry превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Водитель получил травмы и погиб на месте.

Проводится проверка.