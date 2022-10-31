В «Школе 360» пройдет педагогический форум

В Полянах пройдет региональный педагогический форум «Вилка», который организует «
На
На форуме участники также смогут обновить и усовершенствовать подходы к преподаванию, развить свои профессиональные навыки и повысить статус, получить советы от квалифицированных специалистов и познакомиться с опытом коллег.
На мероприятии выступят педагоги «Школы 360» и специальные гости: Александр Лобок, доктор психологических наук, создатель и бессменный ведущий университета вероятностного образования, автор 12 книг и полутора сотен статей, автор YouTube канала «Прорыв понимания». Ирина Тупицо — психолог, Мария Пилипенко — PR-менеджер агентства интернет — маркетинга «Лидмашина», Ксения Ищук — SMM-специалист, агентство интернет — маркетинга «Лидмашина» и другие эксперты.
Каждый гость получит персональный сертификат участника регионального педагогического форума и уникальный опыт для развития своих профессиональных навыков. Мероприятие состоится 16 ноября в стенах «Школы 360», время проведения — с 9:00 до 17:30.На форум обязательна запись. Зарегистрироваться можно по