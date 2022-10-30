В Москве из-за непогоды отменили 27 рейсов

В аэропортах Москвы задержали девять рейсов, еще 27 отменили из-за плохой погоды. Об этом стало известно в воскресенье, 30 октября.

В аэропортах столицы из-за непогоды задержали девять рейсов, еще 27 отменили. Об этом в воскресенье, 30 октября, сообщают «Известия».

Изменения в расписании коснулись аэропортов Внуково, где задержали пять рейсов и отменили шесть, Домодедово, в котором задержали четыре вылета, и Шереметьево, где отменили 21 рейс.

В работе аэропорта Жуковский изменений нет.