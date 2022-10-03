Несовершеннолетние дети главы Чечни Рамзана Кадырова отправятся в зону СВО

Они будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения, заявил Кадыров.

Трое несовершеннолетних детей главы Чечни Рамзана Кадырова отправятся в зону СВО. Об этом в понедельник, 3 октября, политик написал в своем Telegram-канале.

Детям Кадырова — Ахмату, Эли и Адаму — по 16, 15 и 14 лет. По словам главы Чеченской Республики, его дети с малых лет занимаются военной подготовкой и умеют обращаться с различного рода оружием и применять его на любых дистанциях. Он добавил, что скоро они отправятся в зону СВО и «будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения».

«Я обращаюсь в том числе и к вам, критикующие нас диванные чеченоговорящие „воины“, сидящие перед компьютерами в Европе. Давайте, выдвигайтесь на Украину, убедите нас, что вы не носите юбки и не прячетесь за ними. Мы убеждены, что даже несовершеннолетние дети сумеют разгромить вас в пух и прах, поскольку у вас нет ни духа, ни чести, ни достоинства. Ждите!» — заключил Кадыров.