В Подмосковье десять полицейских уволились из МВД из-за нежелания ехать в зону СВО

Позже им пришли повестки из военкомата и их мобилизовали как рядовых и сержантов.

В Подмосковье полицейские уволились из МВД из-за нежелания ехать в зону СВО. Подробности дела привел Telegram-канал Mash.

В ведомстве выбрали десять человек, которых планировали отправить в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области в качестве менторов. Им предстояло налаживать работу местных ОВД, набирать людей и обучать. Полицейские отказались и уволились из органов.

После этого из военкоматов им пришли повестки, но как рядовым и сержантам. Теперь они служат в зоне СВО под руководством Минобороны.