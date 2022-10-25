Павел Малков отреагировал на жалобы рязанцев из-за отсутствия остановки на Северной окружной дороге

Во вторник, 25 октября, на заседании областного правительства Павел Малков отреагировал на жалобы рязанцев в соцсетях на отсутствие остановки «улица Бирюзова» на Северной окружной дороге.
«Из-за реконструкции убрали светофор и остановку общественного транспорта, люди жалуются, что водители там не останавливаются», — рассказал Малков.
Губернатору пояснили, что светофор попадает в зону расширения проезжей части, поэтому его демонтировали и установили временный пешеходный переход.
Остановку общественного транспорта убрали из-за опасности высадки пассажиров в месте, где проходит реконструкция.
Малкову пообещали, что найдут новое место, где можно установить временную остановку для горожан.
Губернатор поручил, чтобы в ходе проверки на Северной окружной специалисты оценили заезды и выезды с участка, где проходит ремонт.