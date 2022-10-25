Павел Малков отреагировал на жалобы рязанцев из-за отсутствия остановки на Северной окружной дороге

Малкову пообещали, что найдут новое место, где можно установить временную остановку для горожан.

Во вторник, 25 октября, на заседании областного правительства Павел Малков отреагировал на жалобы рязанцев в соцсетях на отсутствие остановки «улица Бирюзова» на Северной окружной дороге.

«Из-за реконструкции убрали светофор и остановку общественного транспорта, люди жалуются, что водители там не останавливаются», — рассказал Малков.

Губернатору пояснили, что светофор попадает в зону расширения проезжей части, поэтому его демонтировали и установили временный пешеходный переход.

Остановку общественного транспорта убрали из-за опасности высадки пассажиров в месте, где проходит реконструкция.

Малкову пообещали, что найдут новое место, где можно установить временную остановку для горожан.

Губернатор поручил, чтобы в ходе проверки на Северной окружной специалисты оценили заезды и выезды с участка, где проходит ремонт.