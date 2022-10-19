Студенты РГАТУ поучаствовали во всероссийской акции «Сохраним лес»

В середине октября студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Павла Костычева поучаствовали во всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом сообщили в вузе.

Акция стартовала во всех регионах страны в середине сентября по совместной инициативе Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология».

Студенты технологического факультета, обучающиеся по направлению «Лесное дело», вместе с заведующим кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии Г. Н. Фадькиным посадили сеянцы сосны обыкновенной на территории ГКУ РО «Ерахтурское лесничество» в Шиловском районе. В акции поучаствовали и.о. министра природопользования Рязанской области Александр Новиков, глава Шиловского муниципального района Елена Синетова, сотрудники лесного хозяйства региона, школьники, представители бизнеса и волонтеры.

Студенты не только сами сажали сосну, но и подсказывали школьникам и другим участникам акции как правильно проводить посадку. Кроме того, в этот день прошел и ряд мероприятий по очистке лесных массивов от мусора и захламленности.

«Лесовосстановительная кампания „Сохраним лес“ -это не только общественное мероприятие по посадке лесных культур. Оно направлено, прежде всего, на привлечение внимания к проблемам сохранения лесных массивов. И теперь, когда совместными усилиями всех участников акции было высажено около 12 тысяч сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой, в целях их сохранности и дальнейшего развития специалистам лесной отрасли предстоит вести серьезную работу по уходу за молодыми соснами», — рассказали в РГАТУ.