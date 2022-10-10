Региональная главархитектура опубликовала проект благоустройства Малого шоссе
Рязанцам показали проект благоустройства Малого шоссе. Пост об этом в понедельник, 10 октября, опубликовала регионального главархитектура.
В августе прошли общественные обсуждения благоустройства Малого шоссе. По итогам слушаний рязанцам обещали показали, как будет выглядеть обновленная территория.
Так, в Рязани планируют благоустроить часть бульвара от улицы Вокзальной. Там установят новые светильники и высадят деревья и кусты. Также появятся навесы для отдыха с лавочками и качелями, установят видеонаблюдение.
«Это только первый этап, территория продолжит благоустраиваться в будущем, потому что это важная пешеходная артерия, и, как отмечали горожане на обсуждениях — лицо города!» — говорится в посте.