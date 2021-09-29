В Спасском районе столкнулись «ВАЗ» и «Лексус»

ДТП произошло примерно в 8:05 в Спасском районе на 254 километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, 50-летний житель Шацка на Lexus не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», за рулем которого был 56-летний житель Захарова.