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Правительство не одобрило проект об отчетах чиновников за предметы роскоши
Законопроект обязывает граждан, занимающих госдолжности, предоставлять сведения по каждой сделке на покупку предметов роскоши, если сумма сделок превышает доход чиновника.

Правительство России не поддержало законопроект, который обязывает чиновников отчитываться о сделках по покупке предметов роскоши, превышающих их доходы. Об этом говорится в электронной базе данных Госдумы, передает РИА Новости.

В сообщении говорится, что правительство России не поддерживает законопроект.

Его внесли в Госдуму 18 июня от КПРФ. Законопроект обязывает граждан, занимающих госдолжности, предоставлять сведения по каждой сделке на покупку предметов роскоши, если сумма сделок превышает доход чиновника.