В Рязани собаки напали на мужчину на остановке

По словам очевидца, собаки были чипированы. На снимке можно заметить, что у пострадавшего сильная рана.

В Рязани собаки напали на мужчину на остановке «Таможня». Информация об этом появилась в соцсети во вторник, 28 сентября.

По словам очевидца, собаки были чипированы. На снимке можно заметить, что у пострадавшего сильная рана.

«В гаражах стоят будки, никто ответственность брать на себя не хочет», — отмечается в сообщении.

Автор добавил, что получивший травмы рязанец потерял трудоспособность.