Стало известно, какие нововведения ждут россиян в октябре

О нововведениях рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Некоторые из них вступят в силу уже в начале месяца.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре в России.

Он обратил внимание на закон, который позволит россиянам делать бесплатно прививки, включенные в национальный календарь в государственных и частных клиниках. Норма разрешит вакцинироваться в привычном месте.

Володин отметил, что с 1 октября повысят оклады контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, а также сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы. Рост составит 3,7%.

Кроме того, с 1 октября россияне получат бесплатный доступ к каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Единство содержания телеканалов обеспечит Роскомнадзор.

С октября выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту «Мир». Нововведение коснется тех, у кого первый и второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на члена семьи не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума.

По требованию Роскомндазора операторы должны будут предоставлять данные об абонентах — индивидуальных предпринимателях и юридических лицах. Они должны будут передавать текстовые, голосовые и мультимедийные сообщения.

С октября неквалифицированные инвесторы будут бесплатно проходить тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Те, кто не сдадут тест, смогут купить любой инструмент не дороже 100 тысяч рублей за сделку под специальное уведомление о принятии рисков на свою ответственность.

Володин напомнил о проектной документации, которую прошла проверку госэкспертизы. Документы, получившие положительное заключение и использованные при строительстве или реконструкции объекта, будут признавать типовыми, а сведения попадут в госреестр.

На недвижимость теперь можно будет подавать документы через нотариуса. Нововведения вступят в силу с 28 октября. Для заявления срок регистрации составит пять рабочих дней, в цифровом формате — три дня, при подаче через МФЦ — семь.