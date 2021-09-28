На Урале нашли мертвым солдата, пропавшего в лесу

По предварительной информации, солдат умер от удара током. Он пытался забраться на опору линии электропередачи.

На Урале нашли мертвым солдата-срочника, пропавшего рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне во время учений. Об этом передает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

По предварительной информации, солдат умер от удара током. Он пытался забраться на опору линии электропередачи.

Личное оружие погибшего нашли. Обстоятельства произошедшего выяснит комиссия.

Фото Минобороны