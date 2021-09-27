Рязанский комик принял участие в шоу «Игра»

Эфир с его участием показали в воскресенье, 26 сентября, в 21:00.

Рязанский комик Артем Филимонов принял участие в шоу «Игра» на ТНТ. Эфир с его участием показали в воскресенье, 26 сентября, в 21:00.

Суть «Игры» — показать разные жанры миниатюр, стендапа, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора. Всего в проекте участвуют 85 комиков из 12 команд. Выступления судят Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян, они же в финале определят чемпиона и обладателя главного приза.

Артем Филимонов участвовал в команде «Сборная нулевых». Среди участников были также Александр Якушев, Андрей Минин, Иван Пышненко, Дмитрий Кожома, Кирилл Рубаненко и Павел Дедищев.

Выступление началось без рязанского комика. Вначале команда разрабатывала свою «историю успеха» и играла на музыкальных инструментах. Филимонов появился после слов «Нам нужен тот, кто вдохнет в нас веру».

Гарик Мартиросян раскритиковал выступление комиков. Он подчеркнул, что это было похоже на «рок-оперу без музыки» и ему «не хватило рока». В то же время Гарик Харламов отметил, что ребята не были похожи на других и уверенно претендуют на один балл.

Главный приз «Игры» — 30 миллионов рублей.

Напомним, ранее рязанец участвовал в шоу «Comedy Баттл» и в «Открытом микрофоне» на ТНТ.