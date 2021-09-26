В Рязанском районе насмерть сбили женщину-пешехода

В Рязанском районе в субботу, 25 сентября, около 19:10, на 530 км дороги Р132 «Золотое Кольцо» насмерть сбили женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязанском районе в субботу, 25 сентября, около 19:10, на 530 км дороги Р132 «Золотое Кольцо» насмерть сбили женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, рязанка 1984 года рождения за рулем Ford Fiesta двигалась со стороны Михайлова в сторону Рязани и сбила идущую по пешеходному переходу женщину 1968 года рождения.

В результате ДТП женщина погибла. Проводится проверка.