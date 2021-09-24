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В Рязанской области мать и сын хотели обмануть москвича на 800 тысяч рублей
Суд оштрафовал каждого из них на 100 тысяч рублей.

В Рязанской области мать и сын хотели обмануть москвича на 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Летом 2020 года житель Московской области искал тех, кто может помочь его дочери в поступлении в летные училища гражданской авиации. 51-летняя рязанка и ее 25-летний сын предложили мужчине свои «услуги». Содействие поступлению они оценили в 800 тысяч рублей. При этом мошенники не собирались передавать кому-либо деньги, а планировали оставить их себе, если девушка поступит самостоятельно.

Их задержали сотрудники УЭБ и ПК УМВД при получении взятки.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159 УК Р. Ф. Мать и сын признали вину. Суд оштрафовал каждого из них на 100 тысяч рублей.