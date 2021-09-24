В Рязани на Московском шоссе разбился мотоциклист

Происшествие случилось напротив ТЦ «Барс».

В Рязани произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Происшествие случилось в четверг, 23 сентября, примерно в 21:45 напротив ТЦ «Барс» на Московском шоссе. По предварительной информации, 29-летний рязанец на мотоцикле Yamaha Drag Star 400 не справился с управлением и перевернулся. Он не имел соответствующей категории на право управления мотоциклом.

Байкера с травмами доставили в медучреждение.

По данному факту проводится проверка.