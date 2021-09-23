\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 23
10°
Птн, 24
11°
Сбт, 25
10°
ЦБ USD 72.72 -0.16 24/09
ЦБ EUR 85.2 -0.29 24/09
Нал. USD 72.56 / 73.60 15:33
Нал. EUR 85.07 / 85.75 15:33
Новости
Публикации
Ирада Зейналова о деловом форуме в Рязани: выход на рынок Африки и Ази...
22 сентября в Рязани проходило пленарное заседание фору...
2 часа назад
167
В Рязанской области могут появиться новые меры господдержки экспортно...
Об этом стало известно на IV деловом форуме «Дни междун...
Вчера 19:42
929
В Рязани закрылся фестиваль «Рязанские смотрины»
На торжественной церемонии закрытия международного теат...
17 сентября 18:17
4 816
ТОП-10 вопросов онкологу от наших читателей
Тема рака ― тяжелая для пациентов. Кто-то боится диагно...
16 сентября 11:28
6 034
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанском районе поймали пьяного водителя на «Дэу»
Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством от 1,5 до двух лет.

В Рязанском районе поймали пьяного водителя на «Дэу». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На 541-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» сотрудники полиции остановили Daewoo. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Мужчину отстранили от управления автомобилем. На него составили административный протокол.

Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством от 1,5 до двух лет.