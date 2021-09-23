В Рязанском районе поймали пьяного водителя на «Дэу»
Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством от 1,5 до двух лет.
В Рязанском районе поймали пьяного водителя на «Дэу». Об этом
На 541-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» сотрудники полиции остановили Daewoo. У водителя имелись признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.
Мужчину отстранили от управления автомобилем. На него составили административный протокол.
Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством от 1,5 до двух лет.