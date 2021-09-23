В Михайлове поймали рецидивиста на серии краж

Михайловские полицейские раскрыли несколько эпизодов краж из домов и гаражей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 60-летний местный житель с заявлением о пропаже велосипеда из его гаража. При этом во время происшествия хозяин был дома, но не заметил вора.
Опросив местных жителей оперативники выяснили, что на похожем велосипеде видели 33-летнего михайловца. Ранее он привлекался за кражу и грабеж. Мужчину разыскали, он признался еще в нескольких эпизодах краж.
Свою добычу злоумышленник похищал, когда хозяева имущества были чем-то отвлечены. Тогда он проникал в жилище или гараж и похищал все, что попадало под руку. Добычу сбывал случайным знакомым.
В отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовных дел.