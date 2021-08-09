Минобрнауки порекомендовало перевести непривитых студентов на удаленку

Для таких учащихся установят особый режим посещений корпусов. Студенты с иммунитетом смогут посещать занятия очно и без ограничений доступа в здания.

Минобрнауки порекомендовало перевести на удаленку студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или у которых нет противопоказаний для вакцинации. Об этом передает РИА Новости .

Для таких учащихся установят особый режим посещений корпусов. Студенты с иммунитетом смогут посещать занятия очно и без ограничений доступа в здания.

Также вузам порекомендовали раздельно организовать сессию для привитых и непривитых студентов.

Минобрнауки напомнило, что во время экзаменов нужно соблюдать рекомендации по профилактике коронавируса и учитывать необходимость снизить количество обучающихся, которые одновременно находятся в помещении.

Учебным заведениям также посоветовали спрашивать у студентов справку о вакцинации при заселении в общежитие. Вузы смогут устанавливать ограничения на доступ в эти здания тем, кто там не проживает.

Также учебные заведения смогут сами организовать вакцинацию за свой счет для тех, кто приехал из-за границы.