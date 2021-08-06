Рязанский минсельхоз не увидел предпосылок для роста цен на хлеб

По информации регионального минсельхоза, индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия в 2020 году составил 104,3%. В ведомстве отметили, что показатель ниже уровня инфляции (106,0%), то есть в прошлом году в Рязанской области хлеб подорожал на 4,3%, что меньше, чем общий рост цен за год.

Рязанский минсельхоз не увидел предпосылок для роста цен на хлеб. Об этом ведомство сообщило «ВКонтакте».По информации регионального минсельхоза, индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия в 2020 году составил 104,3%.

В ведомстве отметили, что показатель ниже уровня инфляции (106,0%), то есть в прошлом году в Рязанской области хлеб подорожал на 4,3%, что меньше, чем общий рост цен за год. «В настоящее время объективных предпосылок для подорожания хлеба — нет.

В 2021 году в качестве меры стабилизации цен производителям хлеба в России оказывается государственная поддержка — выплачиваются субсидии, компенсирующие часть затрат на производство хлеба и муки», — говорится в сообщении минсельхоза Рязанской области. В ведомстве добавили, что по состоянию на 2 августа цена за ржаной и ржано-пшеничный хлеб составила 47,84 рублей за кг.

Среди 16 городов ЦФО Рязань оказалась на девятом месте по ценам на хлеб ржано-пшеничных сортов (в порядке убывания стоимости).