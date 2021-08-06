Рязанский минсельхоз не увидел предпосылок для роста цен на хлеб. Об этом ведомство сообщило «ВКонтакте».По информации регионального минсельхоза, индекс потребительских цен на хлеб и хлебобулочные изделия в 2020 году составил 104,3%.
В ведомстве отметили, что показатель ниже уровня инфляции (106,0%), то есть в прошлом году в Рязанской области хлеб подорожал на 4,3%, что меньше, чем общий рост цен за год. «В настоящее время объективных предпосылок для подорожания хлеба — нет.
В 2021 году в качестве меры стабилизации цен производителям хлеба в России оказывается государственная поддержка — выплачиваются субсидии, компенсирующие часть затрат на производство хлеба и муки», — говорится в сообщении минсельхоза Рязанской области. В ведомстве добавили, что по состоянию на 2 августа цена за ржаной и ржано-пшеничный хлеб составила 47,84 рублей за кг.
Среди 16 городов ЦФО Рязань оказалась на девятом месте по ценам на хлеб ржано-пшеничных сортов (в порядке убывания стоимости).