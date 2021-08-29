В Шиловском районе в лесу пропал 52-летний мужчина

В селе Бобровском Шиловского района разыскивают мужчину 1969 года рождения. О поисках сообщается в группе отряда «ЛизаАлерт».

В селе Бобровском Шиловского района разыскивают мужчину 1969 года рождения. О поисках сообщается в группе отряда «ЛизаАлерт». Александр Иванович Меликов 28 августа ушел в лес и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы, носит усы. На мужчине были камуфлированная куртка, черные брюки, светлая рубашка, черные галоши.

Информацию просят сообщать по телефонам 88007005452 или 112. Также нужна помощь добровольцев в поисках пропавшего.