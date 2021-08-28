В Рязани мужчина погиб после падения из окна

В Рязани мужчина 1988 года рождения погиб, выпав из окна дома на улице Зубковой. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СКР по Рязанской области.

В Рязани мужчина 1988 года рождения погиб, выпав из окна дома на улице Зубковой. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СКР по Рязанской области.

Трагедия случилась в квартире на седьмом этаже. Компания приятелей выпивала до ночи, утром обнаружили, что одного из них нет в квартире. Тело мужчины нашли на козырьке подъезда. Предположительно, ночью он вышел на балкон покурить, и произошел несчастный случай.

Следователи проводят проверку.





