В Госдуме предложили сделать бесплатными анализы на антитела к коронавирусу

Депутатский запрос направлен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В Госдуме предложили сделать бесплатными анализы на антитела к коронавирусу. Соответствующий депутатский запрос заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Михаил Романов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет Lenta.ru

Он отметил, что перед вакцинацией от COVID-19 необходимо проверить титр антител в организме. При этом такая процедура может стоить от одной до трех тысяч рублей, что не каждый себе может позволить.

«Я обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением: дать поручение Минздраву России совместно с ФОМСом проработать вопрос введения в перечень проверки крови на антитела. Чтобы люди раз в полгода могли бесплатно проверить кровь», — сказал Михаил Романов.

Он также отметил, что собирается предложить увеличить путевку в санатории для людей, переболевших коронавирусом.