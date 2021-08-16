Умер рязанский ученый Лев Десинов
Уроженец Рязанской области Лев Десинов скончался 14 августа после тяжелой болезни на 79- м году жизни.
Умер рязанский ученый Лев Десинов. Об этом
Уроженец Рязанской области Лев Десинов скончался 14 августа после тяжелой болезни на 79- м году жизни.
Он был ведущим научным сотрудником лаборатории картографии Института географии РАН, научным руководителем программы «Ураган» — мониторинга природной среды и катастроф на Российском сегменте МКС. Имел звание кандидата географических наук, заслуженного путешественника России, мастера спорта СССР по горному туризму.
Сообщается, что прощание и отпевание состоится в понедельник, 16 августа 2021 года, в 13:00 на Даниловском кладбище в Духовской церкви.
Фото соцсети