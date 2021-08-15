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В аварии в Касимовском районе заживо сгорели два человека
В полиции рассказали подробности ДТП с горящей машиной в Касимовском районе — в салоне автомобиля погибли два человка.

В полиции рассказали подробности ДТП с горящей машиной в Касимовском районе — в салоне автомобиля погибли два человка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 14 августа, примерно в 19:30 на 96-м км автодороги Шацк — Сасово — Касимов около села Балушевы Починки. Chevrolet Lanos съехал на левую обочину по ходу движения и врезался в сосну. В результате столкновения с деревом машина загорелась.

После локализации возгорания в салоне обнаружили скелетированные останки двух сгоревших трупов.

Личности устанавливаются. Проводится проверка.