Работники рязанских отделений «Почты России» отметят профессиональный праздник

Рязанская почта — одно из самых больших предприятий в регионе. Оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города, труднодоступные и малонаселенные сельские пункты. Она включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, из которых 5 являются передвижными, 462 находятся в сельской местности, автобазу связи, 3 центра выдачи и получения посылок, участок курьерской доставки. Численность почтовых работников Рязанской области составляет около 3,5 тысяч человек, из них более 1600 — почтальоны.

11 июля работники почтовой связи России отметят профессиональный праздник — День Российской почты. Праздник был учрежден указом президента в 1994 году к 300-летию создания первой российской регулярной внутренней почтовой линии.

Рязанская почта — одно из самых больших предприятий в регионе. Оказывает услуги почтовой связи на всей территории области, включая все города, труднодоступные и малонаселенные сельские пункты. Она включает в себя 10 почтамтов, 554 отделения почтовой связи, из которых 5 являются передвижными, 462 находятся в сельской местности, автобазу связи, 3 центра выдачи и получения посылок, участок курьерской доставки. Численность почтовых работников Рязанской области составляет около 3,5 тысяч человек, из них более 1600 — почтальоны.

Почтовая корреспонденция доставляется по 127 почтовым маршрутам общей протяженностью более 41 тысячи километров.

В 2020 году рязанская «Почта» приняла 23 миллиона писем и счетов, обработала более 850 тысяч посылок. Подписчикам доставили более 3,6 миллиона экземпляров печатных изданий в год. Объем транзакций, которые прошли через почту, составил более 8 миллионов квитанций (платежи, переводы).

«В условиях пандемии коронавируса почтовики обслуживают клиентов в прежнем режиме, не просто продолжая выполнять свою работу, но и доставляя пенсии, корреспонденцию, продуты питания и товары первой необходимости жителям на дом, выполняя важнейшую социальную функцию. Для удобства клиентов были разработаны и внедрены новые дистанционные сервисы, которые быстро стали востребованы рязанцами», — отметили в «Почте России».

Чтобы воспользоваться сервисами, клиенты могут зайти на сайт «Почты России или скачать мобильное приложение компании.

«С почтовой службой связана жизнь каждого жителя региона. Почтовая профессия имеет богатую историю и является одной из самых достойных и уважаемых в мире. Усилия почтовиков направлены на качественное обслуживание клиентов, предложение им современных и востребованных услуг, это насущная необходимость, продиктованная временем. Почта — это то место, которое максимально доступно всем жителям области», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Ко Дню Российской почты выпустили почтовый конверт и изготовили календарный штемпель специального гашения с переводной датой для Рязани.