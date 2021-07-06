Дудя осудят за пропаганду наркотиков

Дело об административном правонарушении рассмотрят 23 июля.

Юрия Дудя осудят за пропаганду наркотиков. Об этом во вторник, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Зюзинский суд Москвы.

Дело об административном правонарушении в отношении Юрия Дудя возбудили после выхода двух видеоинтервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Тогда директор Лиги безопасного интернета и член общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить эти выпуски на предмет пропаганды запрещенных веществ.

«Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Дудя Ю. назначено к рассмотрению на 23 июля в 09:30», — сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Известного блогера будут судить по части 1.1 статье 6.13 КоАП России — «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета».