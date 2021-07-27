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В Новомичуринске на видео сняли девочку, избившую щенка
На видео маленькая девочка тащит на поводке животное во дворе дома. Она несколько раз бросила собаку на асфальт, пыталась задушить ее.

В Новомичуринске на видео сняли девочку, избившую щенка. Ролик появился в городском сообществе «ВКонтакте» вечером в понедельник, 26 июля.

На видео маленькая девочка тащит на поводке животное во дворе дома. Она несколько раз бросила собаку на асфальт, пыталась задушить ее.

«Каждый день девочка, изображенная на видео, избивает щенка, это даже не избиение, а живодерство, на видео попала лишь малая часть», — говорится в подписи к ролику.

Автор видео отметил, что за происходящим каждый день наблюдают другие дети. Местные жители опасаются, что ребенок может убить щенка.

Пользователи начали активно обсуждать ситуацию.

Во вторник, 27 июля, одна из комментаторов сообщила, что собаку выкупили за пакет продуктов и отдали щенка в хорошие руки.