Рязанский суд взыскал с осужденного деньги за порчу имущества в штрафном изоляторе

Мужчина сломал камеру видеонаблюдения, а также фиксаторы верхнего спального места.

Рязанский суд взыскал с осужденного деньги за порчу имущества в штрафном изоляторе. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает сайт областной прокуратуры.

Осужденный находился в помещении камеры штрафного изолятора в скопинской исправительной колонии. Там он разбил камеру видеонаблюдения, а также сломал фиксаторы верхнего спального места. Тем самым он нанес ущерб колонии в размере 12 тысяч 551 рубля.

На осужденного подали иск о взыскании с него указанной суммы, а также госпошлины в доход местного бюджета. По решению мирового судьи, все требования были исполнены.