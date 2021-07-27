Рязанский суд взыскал с осужденного деньги за порчу имущества в штрафном изоляторе
Мужчина сломал камеру видеонаблюдения, а также фиксаторы верхнего спального места.
Рязанский суд взыскал с осужденного деньги за порчу имущества в штрафном изоляторе. Об этом во вторник, 27 июля,
Осужденный находился в помещении камеры штрафного изолятора в скопинской исправительной колонии. Там он разбил камеру видеонаблюдения, а также сломал фиксаторы верхнего спального места. Тем самым он нанес ущерб колонии в размере 12 тысяч 551 рубля.
На осужденного подали иск о взыскании с него указанной суммы, а также госпошлины в доход местного бюджета. По решению мирового судьи, все требования были исполнены.