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Рязанца осудили за распространение наркотиков через тайники — «закладки»
В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и 10 дней лишения свободы колонии строгого режима.

Рязанца осудили за распространение наркотиков через тайники — «закладки». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

25-летний уроженец Спасска с помощью приложения «Telegram X» в составе группы лиц организовал незаконный сбыт синтетических наркотиков в крупном размере с помощью тайников — «закладок» в разных районах Рязани и области.

В ноябре 2020 года в ходе досмотра у молодого человека нашли и изъяли наркотическое вещество — производное N-метилэфидрона, массой 0,28 грамма, которое он хранил для сбыта. В общей сложности у рязанца изъяли 21,12 грамма наркотического вещества.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил рязанцу наказание в виде пяти лет и 10 дней лишения свободы колонии строгого режима.