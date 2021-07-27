Пять рязанских улиц останутся без воды из-за аварийных работ
Отключение подачи холодного водоснабжения произойдет в среду, 28 июля, с 10.00 до 16.00.
В Рязани пять улиц останутся без воды. Информация об этом во вторник, 27 июля, появилась на сайте
Отключение подачи холодного водоснабжения произойдет в среду, 28 июля, с 10.00 до 16.00. В зону отключения попадут следующие адреса:
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улица Дзержинского, дом №27;
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улица Семена Середы, дома №№11, 17, 21, 23/27, 28/29, 14 (детский сад №109), 10;
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улица Типанова, дома №№13, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 20, 22, 10;
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улица Шевченко, дома №№3, 10/23, 11, 21/25;
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улица 2-я Железнодорожная, дом №10.
По информации рязанского водоканала, отключение связано с аварийно-восстановительными работами.