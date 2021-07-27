\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
27°
Срд, 28
24°
Чтв, 29
25°
ЦБ USD 73.85 -0.25 28/07
ЦБ EUR 86.99 -0.33 28/07
Нал. USD 73.51 / 74.50 09:57
Нал. EUR 86.78 / 87.47 18:48
Новости
Публикации
Захар Прилепин открыл в Рязани «Есенин Центр»
Для гостей и всех желающих провели экскурсию по отремон...
6 часов назад
669
Рязанский следователь рассказал о матерых коррупционерах, резонансных...
О профессиональных секретах, уловках преступников и наи...
25 июля 15:45
5 420
Куда пропали скульптуры «Матери-Рязани», циркового пуделя и слоника с...
Малые архитектурные формы — статуи, беседки, изгороди,...
23 июля 16:12
1
5 903
Рязанские аграрии обменялись опытом, как вырастить и защитить урожай
22-23 июля на юге Рязанской области, в Александро-Невск...
23 июля 15:32
3 481
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Пять рязанских улиц останутся без воды из-за аварийных работ
Отключение подачи холодного водоснабжения произойдет в среду, 28 июля, с 10.00 до 16.00.

В Рязани пять улиц останутся без воды. Информация об этом во вторник, 27 июля, появилась на сайте мэрии.

Отключение подачи холодного водоснабжения произойдет в среду, 28 июля, с 10.00 до 16.00. В зону отключения попадут следующие адреса:

  • улица Дзержинского, дом №27;

  • улица Семена Середы, дома №№11, 17, 21, 23/27, 28/29, 14 (детский сад №109), 10;

  • улица Типанова, дома №№13, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 20, 22, 10;

  • улица Шевченко, дома №№3, 10/23, 11, 21/25;

  • улица 2-я Железнодорожная, дом №10.

По информации рязанского водоканала, отключение связано с аварийно-восстановительными работами.