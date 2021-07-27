Двадцать рязанских улиц останутся без горячей воды на две недели

Горячей воды не будет с 28 июля по 10 августа. Полный график отключений можно посмотреть на сайте мэрии.

В Рязани на две недели отключат горячей воду на 20 улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 28 июля по 10 августа горячей воды не будет по адресам:

улица Баженова, дома №№ 35, 27, 29, 33;

улица Гагарина, 53, 71 корпус 2 (детсад № 84), 158 (гимназия № 2), 29, 33, 40, 41 корпус 1, 41 корп. 2, 42, 44, 48, 50, 53, 59/1, 60/64, 63/29, 65, 69, 70/10, 71, 71 корпус 1, 156, 156 корпус 1, 156 корпус 2;

улица Полетаева, дома №№ 28, 14 (гимназия № 5), 1/14, 5, 10/10, 11 корпус 1, 12, 13, 13 корпус 1, 15, 19/10, 19 корпус 1, 21, 23, 24, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 28, 29 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 31, 31 корпус 1, 32, 33/67;

улица Семашко, дома №№ 3 корпус 10, 50 (детсад № 65), 38/40, 48а, 56;

улица Островского, дома №№ 15а (д/сад № 12), 4а (детсад № 160), 12, 14, 15, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 22, 22 корпус 1;

улица Старая Дубрава, дома №№ 8 (детсад № 30), 1;

улица проезд Островского, дома №№ 3 (детсад № 73), 4а, 9;

улица Дзержинского, дом № 78 (школа № 16);

улица 1-я Линия, дом № 2;

улица 4-я Линия, дома №№ 1, 3;

улица площадь 50-летия Октября, дом № 2;

улица Братиславская, дома №№½, 2 корпус 1, 8, 8 корпус 1, 21, 27, 27а;

улица Гоголя, дома №№ 3, 4, 9/8, 12/9, 17, 21, 23, 32;

улица Пушкина, дома №№ 13, 13 корпус 1;

улица Славянский проспект, дом № 6;

улица Спортивная, дом № 19;

улица Стройкова, дома №№ 49, 51;

улица Татарская, дома №№ 51/15, 68, 91;

улица Толстого, дом № 10;

улица Чернышевского, дома №№ 5, 6а, 7, 7а, 10, 16.