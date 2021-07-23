В Чите на 17 лет осудили мужчину, застрелившего девочку

В Забайкальском крае вынесли приговор 33-летнему жителю Читы Василию Дунцу, который убил девочку. Об этом сообщила
Случай произошел 17 февраля 2021 года около 17:30 в жилом доме в Железнодорожном районе Читы. Обвиняемый был пьян, у него возник конфликт с соседями. Он выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра в закрытую входную дверь. Ранения грудной клетки и головы получила девятилетняя девочка, находившаяся в квартире. Она скончалась на месте.
Мужчину задержали после произошедшего. Его признали виновным в убийстве малолетнего (пункт «в» часть 2 статьи 105 УК РФ, а также умышленном повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом (часть 2 статьи 167 УК РФ).
Дунцу назначили 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.