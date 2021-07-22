Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи
Эксперт подчеркнул, что нужно проверять свой личный кабинет на наличие платных услуг в личном кабинете.
Сотовые операторы могут списывать с абонентов платные услуги, которые ранее были бесплатными. Об этом сообщает агентство «
Эксперт подчеркнул, что нужно проверять свой личный кабинет на наличие платных услуг в личном кабинете.
«Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали, или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить», — подчеркнул специалист.
По его словам, операторы используют разные варианты подключения: USSD-запросы, СМС. Они могут подключать услуги на тестовый период, а затем оставлять уже на платной основе.