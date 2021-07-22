Специалист объяснил, как операторы прячут платные услуги связи

Эксперт подчеркнул, что нужно проверять свой личный кабинет на наличие платных услуг в личном кабинете.

Сотовые операторы могут списывать с абонентов платные услуги, которые ранее были бесплатными. Об этом сообщает агентство « Прайм » со ссылкой на директора информационно-аналитического агентства Telecom daily Дениса Кускова.

Эксперт подчеркнул, что нужно проверять свой личный кабинет на наличие платных услуг в личном кабинете.

«Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали, или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить», — подчеркнул специалист.

По его словам, операторы используют разные варианты подключения: USSD-запросы, СМС. Они могут подключать услуги на тестовый период, а затем оставлять уже на платной основе.