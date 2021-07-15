На улице Островского такси попало в ДТП
ДТП произошло около 7:50 у дома №37 по улице Островского. По предварительной информации, 49-летний рязанец на Kia столкнулся с Mazda, за рулем которая была 31-летняя женщина.
В среду, 14 июля, в Рязани столкнулись Kia Rio и Mazda. Об этом сообщила
ДТП произошло около 7:50 у дома №37 по улице Островского. По предварительной информации, 49-летний рязанец на Kia столкнулся с Mazda, за рулем которая была 31-летняя женщина.
Травмы получил водитель Kia Rio. Ему оказали медпомощь.