Россиянам напомнили о штрафах за нелегальный тюнинг автомобиля

За несогласованные изменения в конструкции автоинспекторы могут выписать штраф в 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП). За повторное нарушение сумма штрафа составит 5 000 рублей, а водителю может грозить лишение прав от одного до трех месяцев. Также машину могут снять с регистрации и изъять СТС.

Россиянам напомнили о штрафах за нелегальный тюнинг автомобиля. Об этом пишет портал Autonews.ru

В ГИБДД напомнили автомобилистам, что установка нештатного оборудования без согласования с Госавтоинспекцией грозит штрафом.

Это касается нестандартных бамперов и спойлеров, лебедки, фаркопов и «кенгурятников». Также в список популярных доработок вошли: перевод машины на ГБО, модернизация подвески, замена системы выхлопа и оборудование нештатной оптикой.

За несогласованные изменения в конструкции автоинспекторы могут выписать штраф в 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП). За повторное нарушение сумма штрафа составит 5 000 рублей, а водителю может грозить лишение прав от одного до трех месяцев. Также машину могут снять с регистрации и изъять СТС.

«Любые изменения в конструкции транспортного средства, которые влияют на безопасность дорожного движения, должны проводиться только с разрешения ГИБДД, а информация о них должна быть внесена в регистрационные документ», — объяснили в ведомстве.