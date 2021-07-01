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За сутки в Рязанской области умерли четыре местных жителя от COVID-19
С начала пандемии от коронавируса умерли 612 рязанцев. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области умерли четыре местных жителя от COVID-19. Об этом в четверг, 1 июля, сообщили в федеральном оперштабе.

С начала пандемии от коронавируса умерли 612 рязанцев. За сутки выявили 95 случаев заражения, за все время — 31 147. Выздоровели за сутки 84 человека, всего с начала пандемии — 29 513 местных жителей.

В России за сутки зафиксировали 23 543 новых случая заражения, за все время — 5 538 142 случаев. Выздоровели за сутки 16 928 человек, всего — 5 017 321. Умерли за сутки 672 человека, всего с начала пандемии — 135 886.