Рязанцы пожаловались на «жуткую вонь» от неубранного мусора на пляже

О ситуации в селе Вышетравино Рязанского района РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Рязанцы пожаловались на «жуткую вонь» от неубранных мусорных контейнеров на пляже в селе Вышетравино Рязанского района. Соответствующие кадры в воскресенье, 27 июня, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Место отдыха пользуется популярностью у местных жителей и у горожан. До пляжа около получаса езды на автомобиле из Рязани.

Раньше за пляжем в Вышетравино присматривал арендатор: на берегу стояли кабинки для переодевания, чуть поодаль туалеты. Мусорные контейнеры регулярно убирались. Однако с прошлого года пляжем никто не занимается, кабинки и туалеты убрали, мусор перестали вывозить.

Некоторые отдыхающие стали забирать мусор с собой, но большинство по привычке оставляют пакеты на берегу. В жару отходы дают непередаваемый «аромат».

«Впрочем никого это не волнует — местных властей точно. А людям деваться просто некуда: без водоема пережить пекло сложно», — рассказали отдыхающие.