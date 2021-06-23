Появились подробности смертельного ДТП с участием мотоциклиста

Стало известно, как произошла авария на трассе М5 «Урал».

Появились подробности смертельного ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 22 июня, примерно в 16:40 на 172-ом километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, 55-летний рязанец на Toyota Highlander разворачивался и столкнулся с попутным мотоциклом Yamaha. 37-летний водитель последнего не имел прав на управление транспортным средством.

В результате ДТП мотоциклист погиб. Водителю автомобиля оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в социальных сетях очевидцы опубликовали видео с места происшествия.