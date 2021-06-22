В Рязанской области за сутки 65 человек заболели коронавирусом

Всего число заражений достигло 30 434. За сутки выздоровели 57 человек, всего с начала пандемии — 28 867. Скончались три человека, всего число летальных случаев достигло 577.

В Рязанской области за сутки 65 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперштаб.

Всего число заражений достигло 30 434. За сутки выздоровели 57 человек, всего с начала пандемии — 28 867. Скончались три человека, всего число летальных случаев достигло 577.

В России за сутки зарегистрировали 16 715 случаев заражения коронавирусом, всего число заболевших достигло 5 350 919. За сутки выздоровели 11 117 человек, всего число вылечившихся — 4 889 450. За сутки умерло 546 человек, всего 130 347.