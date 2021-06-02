В Спасском районе пьяная женщина насмерть сбила 45-летнего мужчину

Женщина ехала задним ходом и сбила мужчину. Он скончался в больнице.

В среду, 2 июня, в селе Новики Спасского района 39-летняя местная жительница на автомобиле «ВАЗ 2104» сбила 45-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина ехала задним ходом и сбила мужчину. Он скончался в больнице.

Выяснилось, что водитель была пьяна. Степень опьянения составила 1.162 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в семь раз превышает допустимый уровень.

На месте ДТП работает полиция. Обстоятельства уточняются.