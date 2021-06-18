Россиянам пообещали неидеальный июль

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала об особенностях июльской погоды на территории России.

Россиянам пообещали неидеальный июль. Об этом пишет «Российская газета».

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что на европейской территории страны дневные температуры будут в пределах +20…+27 градусов, тогда как на юге воздух прогреется до 28-33 градусов. В республике Коми и Архангельской области в июле возможно похолодание до 11-16 градусов тепла.

На европейской части России осадков выпадет в пределах климатической нормы, а в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях и на Северном Кавказе в июле пройдут обильные, но кратковременные дожди.

На севере Западной Сибири и Красноярского края возможна засуха.