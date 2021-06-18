В Рязани пропала 18-летняя девушка
Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темно-русые (каре), глаза зеленые, картавит, родинка над верхней губой слева. Одежда: джинсы синего цвета, майка темного цвета, спортивные кроссовки белого цвета.
В Рязани пропала 18-летняя Дарья Романовна Юдина. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «
О девушке ничего неизвестно с 4 июня.
Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темно-русые (каре), глаза зеленые, картавит, родинка над верхней губой слева. Одежда: джинсы синего цвета, майка темного цвета, спортивные кроссовки белого цвета.
Всех, кому известно о пропавшей, попросили обращаться по номеру телефона
Девушку нашли.