В Рязани пропала 18-летняя девушка

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темно-русые (каре), глаза зеленые, картавит, родинка над верхней губой слева. Одежда: джинсы синего цвета, майка темного цвета, спортивные кроссовки белого цвета.

В Рязани пропала 18-летняя Дарья Романовна Юдина. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд « Мещера ».

О девушке ничего неизвестно с 4 июня.

Приметы: рост 155 см, плотного телосложения, волосы темно-русые (каре), глаза зеленые, картавит, родинка над верхней губой слева. Одежда: джинсы синего цвета, майка темного цвета, спортивные кроссовки белого цвета.

Всех, кому известно о пропавшей, попросили обращаться по номеру телефона +7 (4912) 51-21-71 .

Девушку нашли.