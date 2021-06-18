Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только привитым пациентам

Тем, у кого есть медицинские противопоказания к прививке, в госпитализации отказывать не будут. Экстренную медпомощь будут оказывать независимо от прививки.

Плановую медпомощь в Москве будут оказывать только тем пациентам, которые привились от коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

Тем, у кого есть медицинские противопоказания к прививке, в госпитализации отказывать не будут.

Экстренную медпомощь будут оказывать независимо от прививки.