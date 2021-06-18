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Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
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16 июня 18:25
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Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
16 июня 16:20
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Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
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Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В культурном пространстве Fabrika 19 июня пройдет фестиваль уличного искусства и живописи «Слово». В ЦПКиО в рамках «Фестивального лета» 19 июня состоится медицинский фестиваль «Без уколов». На сцене Зеленого театра ЦПКиО 20 июня артисты рязанского Театра Драмы покажут детскую сказку «Волшебные сны Кузьмы». А на летней сцене клуба Fabrika 20 июня будет звучать джаз-мануш в исполнении трио Manouche Club Ryazan.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».