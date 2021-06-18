Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 19-20 июня

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В культурном пространстве Fabrika 19 июня пройдет фестиваль уличного искусства и живописи «Слово». В ЦПКиО в рамках «Фестивального лета» 19 июня состоится медицинский фестиваль «Без уколов». На сцене Зеленого театра ЦПКиО 20 июня артисты рязанского Театра Драмы покажут детскую сказку «Волшебные сны Кузьмы». А на летней сцене клуба Fabrika 20 июня будет звучать джаз-мануш в исполнении трио Manouche Club Ryazan.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».